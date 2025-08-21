Лусиано о 9-м месте «Зенита» в РПЛ: «Не привыкли к этому. Наша задача – оставить неудачи в прошлом и показать, почему мы являемся большим клубом»

Лусиано Гонду назвал неприятным текущее положение «Зенита» в таблице Мир РПЛ.

После пяти туров команда Сергея Семака занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 6 очков.

Сегодня «Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, в ней приняли участие все футболисты основного состава. Мероприятие посетили более 20 000 человек .

– Какие впечатления от мероприятия?

– Очень приятные. Такие мероприятия объединяют команду и болельщиков. Впечатлен тем, как здесь все устроили, создали огромное и классное пространство. Очень классно здесь находиться.

– Такое мероприятие поможет при подготовке к следующему матчу?

– Да, конечно. Это объединяет и настраивает на положительный лад. Мы чувствуем помощь болельщиков. Каждому хочется проявить себя.

– Играя с детьми, вспомнили свое детство?

– Самое главное, что дети получили удовольствие. Конечно, вспомнил, как в свое время, будучи ребенком, старался найти возможность играть на любом поле. Сегодня дети большие везунчики, что получили такую возможность.

– Как относитесь к тому, что «Зенит» сейчас в роли догоняющего?

– Неприятная ситуация. Не привыкли к этому. Наша задача – оставить все эти неудачи в прошлом, показать, почему «Зенит» является большим клубом, набирать очки и забыть о прошлых неудачах, – сказал нападающий «Зенита ».