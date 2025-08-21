Вратарь «Леон Сатурна» Русанов отразил 3 удара в серии пенальти с «Авангардом» в FONBET Кубке России: «Пенальти во многом лотерея, в моменте полагался и на интуицию»

Вратарь «Леон Сатурна» поделился впечатлениями от матча FONBET Кубка России.

«‎Леон Сатурн» в среду на выезде обыграл брянское «‎Динамо» и вышел в 1/64 финала FONBET Кубка России.

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти клуб из Раменского победил со счетом 3:2. Голкипер «Леон Сатурна » Владислав Русанов отразил три удара в серии.

«‎В Кубке каждый матч – финал, результат стоит во главе угла, добились нужного и пробились в следующую стадию, значит, все сделали правильно.

Наш тренер по вратарям всегда подготавливает нарезки, я имел представление, кто и куда исполняет пенальти. В моменте полагался и на интуицию. Пенальти во многом – это лотерея», – заявил вратарь.

В следующем раунде турнира «‎Леон Сатурн» встретится с «БроукБойз», которые обыграли курский «Авангард » (2:1).