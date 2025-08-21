Вратарь «Леон Сатурна» Русанов отразил 3 удара в серии пенальти с «Авангардом» в FONBET Кубке России: «Пенальти во многом лотерея, в моменте полагался и на интуицию»
Вратарь «Леон Сатурна» поделился впечатлениями от матча FONBET Кубка России.
«Леон Сатурн» в среду на выезде обыграл брянское «Динамо» и вышел в 1/64 финала FONBET Кубка России.
Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти клуб из Раменского победил со счетом 3:2. Голкипер «Леон Сатурна» Владислав Русанов отразил три удара в серии.
«В Кубке каждый матч – финал, результат стоит во главе угла, добились нужного и пробились в следующую стадию, значит, все сделали правильно.
Наш тренер по вратарям всегда подготавливает нарезки, я имел представление, кто и куда исполняет пенальти. В моменте полагался и на интуицию. Пенальти во многом – это лотерея», – заявил вратарь.
В следующем раунде турнира «Леон Сатурн» встретится с «БроукБойз», которые обыграли курский «Авангард» (2:1).
