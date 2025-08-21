  • Спортс
16

Сайт «Фонд имени Жоты», созданный через 3 дня после гибели игрока, собрал больше 60 тысяч долларов пожертвований. В «Ливерпуле» заявили, что он не связан с клубом и семьей Диогу

Собирающий деньги фонд имени Диогу Жоты, вероятно, был создан мошенниками.

«Фонд имени Диогу Жоты», собирал пожертвования через сайт, созданный через 3 дня после гибели нападающего «Ливерпуля» и сборной Португалии.

Напомним, 3 июля форвард «красных», а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

Через сайт было собрано 64 250 долларов. Страница для пожертвований, ведущая пользователей на внешнюю платформу, по всей видимости, принимает средства только в криптовалюте.

На сайте размещены логотипы «Ливерпуля», ЮНИСЕФ, Allianz и Португальской платформы развития неправительственных организаций. Три из этих организаций сообщили Telegraph Sport, что не сотрудничают с фондом. Представители «Ливерпуля» отметили, что фонд не имеет никакого отношения ни к семье Жоты, ни к клубу.

На главной странице сайта миссия фонда описана как «Чествование наследия Диогу Жоты». Также там говорится о помощи молодым футболистам: «Через футбол, образование и надежду мы несем свет, оставленный им после себя, создавая возможности, радость и оказывая неизгладимое влияние на молодежь Гондомара и не только».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
logoДиогу Жота
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
происшествия
деньги
Благотворительность
logoСборная Португалии по футболу
ЮНИСЕФ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
