  • Матч женской команды «Марселя» был остановлен из-за драки. Двоих сотрудников клуба удалили через 30 минут товарищеской игры с «Эспортиу Эуропа»
Матч женской команды «Марселя» был остановлен из-за драки. Двоих сотрудников клуба удалили через 30 минут товарищеской игры с «Эспортиу Эуропа»

Матч женской команды «Марселя» был остановлен из-за драки.

Француженки играли в товарищеском матче с каталонской командой «Эспортиу Эуропа». За несколько минут до конца игры, когда «Марсель» вел со счетом 2:1, произошла стычка между футболистками обеих команд.

Предположительно, причиной стал второй гол французского клуба на 86-й минуте. По мнению соперниц, он был забит из офсайда.

Впоследствии в соцсетях «Эспортиу Эуропа» появилось сообщение, что «матч не продолжился, и обе команды, успокоившись, отправились в раздевалку».

Отмечается, что через полчаса после начала игры двое сотрудников «Марселя» уже получили красные карточки. В перерыве, когда команда из Франции вела со счетом 1:0, испанский клуб сообщал о «моментах повышенной напряженности с постоянным агрессивным поведением игроков и персонала».

Напомним, ранее между Адриеном Рабьо и Джонатаном Роу из мужской команды «Марселя» произошла стычка после поражения от «Ренна» (0:1) в первом туре Лиги 1. Футболисты были отстранены от команды и выставлены на трансфер.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
происшествия
женский футбол
товарищеские матчи (клубы)
