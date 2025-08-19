Мане ударил ногой в живот вратарю «Аль-Иттихада» и получил красную в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии

Садьо Мане удален с поля в 1-м тайме матче с «Аль-Иттихадом».

«Аль-Наср» играет с «Аль-Иттихадом » в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии (1:1, перерыв).

На 23-й минуте Мане ударил ногой в живот вратаря соперника Хамеда Аль-Шангити после того, как тот забрал мяч в руки. Арбитр сначала показал вингеру «Аль-Насра » желтую карточку, но после просмотра ВАР изменил решение и удалил сенегальца.

Скриншот: кадр из трансляции Okko