«Ростов» может пригласить Кержакова на пост тренера. Команда Альбы проиграла 6 из 7 матчей в сезоне (Bobsoccer)
«Ростов» может пригласить Александра Кержакова на пост главного тренера.
Клуб из Ростова-на-Дону заинтересован в сотрудничестве с 42-летним тренером, сообщает Bobsoccer.
Последним местом работы Кержакова был «Кайрат». Также бывший нападающий «Зенита», «Севильи», «Динамо» и сборной России тренировал сборную России до 17 лет, «Томь», «Пари НН» и «Кармиотиссу» и «Спартак» Суботица.
«Ростов» под руководством испанца Джонатана Альбы проиграл 6 из 7 матчей сезона в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России. В таблице Премьер-лиги команда идет 14-й, имея 3 очка.
