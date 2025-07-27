«Милан» запрашивал стоимость Франа Гарсии. «Реал» не отпустит защитника из-за сомнений в Менди

«Реал» не отпустит Франа Гарсию в Серию А.

«Милан » запрашивал стоимость защитника и интересовался готовностью мадридцев расстаться с ним, информирует инсайдер Маттео Моретто.

Испанский клуб хочет сохранить 25-летнего футболиста. Одна из причин – сомнения в физической готовности Ферлана Менди.

Сообщалось , что «россонери» рассматривали Гарсию как замену Тео Эрнандесу, ушедшему в «Аль-Хилаль». С тех пор «Милан» уже приобрел Первиса Эступиньяна.