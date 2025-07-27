«Милан» запрашивал стоимость Франа Гарсии. «Реал» не отпустит защитника из-за сомнений в Менди
«Реал» не отпустит Франа Гарсию в Серию А.
«Милан» запрашивал стоимость защитника и интересовался готовностью мадридцев расстаться с ним, информирует инсайдер Маттео Моретто.
Испанский клуб хочет сохранить 25-летнего футболиста. Одна из причин – сомнения в физической готовности Ферлана Менди.
Сообщалось, что «россонери» рассматривали Гарсию как замену Тео Эрнандесу, ушедшему в «Аль-Хилаль». С тех пор «Милан» уже приобрел Первиса Эступиньяна.
Кого в АПЛ уволят первым?26357 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Milan News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости