«В кафе «Путин» стоит его манекен. Сербы любят Россию». Экс-игрок «Зенита» Малетич о Республике Сербской в Боснии и Герцеговине

Дарко Малетич рассказал о любви сербов к России и президенту Владимиру Путину.

– В столице Республики Сербской есть кафе «Путин». Бывали?

– Оно в трех минутах пешком от моего дома в Баня-Луке. Недавно пил там кофе. Там стоит манекен Путина, но я с ним не фотографировался.

Сербы любят Россию, и это исторически сложилось еще со времен Югославии. Недавно был в Белграде – русских там много, и к ним всегда хорошее отношение, – сказал экс-полузащитник «Зенита » Малетич .

Республика Сербская – образование в составе Боснии и Герцеговины, создано в 1992 году как самопровозглашенное государство и стало составной частью Боснии и Герцеговины по результатам Дейтонских соглашений 1995 года. Большую часть населения составляют сербы, затем – босняки и хорваты.