«В кафе «Путин» стоит его манекен. Сербы любят Россию». Экс-игрок «Зенита» Малетич о Республике Сербской в Боснии и Герцеговине
Дарко Малетич рассказал о любви сербов к России и президенту Владимиру Путину.
– В столице Республики Сербской есть кафе «Путин». Бывали?
– Оно в трех минутах пешком от моего дома в Баня-Луке. Недавно пил там кофе. Там стоит манекен Путина, но я с ним не фотографировался.
Сербы любят Россию, и это исторически сложилось еще со времен Югославии. Недавно был в Белграде – русских там много, и к ним всегда хорошее отношение, – сказал экс-полузащитник «Зенита» Малетич.
Республика Сербская – образование в составе Боснии и Герцеговины, создано в 1992 году как самопровозглашенное государство и стало составной частью Боснии и Герцеговины по результатам Дейтонских соглашений 1995 года. Большую часть населения составляют сербы, затем – босняки и хорваты.
Кого в АПЛ уволят первым?26351 голос
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости