Президент «Порту» Виллаш-Боаш об интересе к Черникову: «Это неправда»

Президент «Порту» опроверг интерес к Александру Черникову.

Ранее сообщалось , что полузащитник «Краснодара » рассматривается клубом как альтернатива хавбеку «Аякса» Кеннету Тайлору.

– Правда ли, что «Порту» заинтересован в трансфере Черникова?

– Это неправда, – сказал бывший тренер «Зенита» и президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш .