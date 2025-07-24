Президент «Порту» Виллаш-Боаш об интересе к Черникову: «Это неправда»
Президент «Порту» опроверг интерес к Александру Черникову.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» рассматривается клубом как альтернатива хавбеку «Аякса» Кеннету Тайлору.
– Правда ли, что «Порту» заинтересован в трансфере Черникова?
– Это неправда, – сказал бывший тренер «Зенита» и президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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