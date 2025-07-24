«Вольфсбург» арендовал Линдстрема у «Наполи» с опцией выкупа за 12 млн евро. Хавбек играл за «Эвертон» в прошлом сезоне

Йеспер Линдстрем перешел в «Вольфсбург» из «Наполи».

Немецкий клуб взял 25-летнего полузащитника в аренду на один сезон.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в договоре прописана опция выкупа футболиста за 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне датский хавбек выступал за «Эвертон » на правах аренды и провел 25 матчей в АПЛ , сделав одну результативную передачу.