«Вольфсбург» арендовал Линдстрема у «Наполи» с опцией выкупа за 12 млн евро. Хавбек играл за «Эвертон» в прошлом сезоне
Йеспер Линдстрем перешел в «Вольфсбург» из «Наполи».
Немецкий клуб взял 25-летнего полузащитника в аренду на один сезон.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в договоре прописана опция выкупа футболиста за 12 миллионов евро.
В прошлом сезоне датский хавбек выступал за «Эвертон» на правах аренды и провел 25 матчей в АПЛ, сделав одну результативную передачу.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Вольфсбурга»
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