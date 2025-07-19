«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)

«Ливерпуль» готовит предложение по Юго Экитике.

Английский клуб готовится предложить «Айнтрахту » 100 миллионов евро за 23-летнего нападающего, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Также отмечается, что скоро состоятся переговоры между «Баварией» и «Ливерпулем » о трансфере Луиса Диаса . В случае продажи колумбийца «красные» могут потратить вырученные средства на сделку по Экитике .

В прошедшем сезоне Бундеслиги французский футболист провел 33 матча, отличившись 15 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь .