«Ливерпуль» предложит «Айнтрахту» 100 млн евро за Экитике (Кристиан Фальк)
«Ливерпуль» готовит предложение по Юго Экитике.
Английский клуб готовится предложить «Айнтрахту» 100 миллионов евро за 23-летнего нападающего, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
Также отмечается, что скоро состоятся переговоры между «Баварией» и «Ливерпулем» о трансфере Луиса Диаса. В случае продажи колумбийца «красные» могут потратить вырученные средства на сделку по Экитике.
В прошедшем сезоне Бундеслиги французский футболист провел 33 матча, отличившись 15 голами и 8 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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