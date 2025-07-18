Шнякин о «Динамо» в белых футболках и синих шортах против «Балтики» в синих футболках и белых шортах: «Не надо так, ребят. Много людей смотрит футбол по экрану телефона»
Дмитрий Шнякин недоволен цветовым сочетанием форм «Динамо» и «Балтики».
«Синяя футболка, белые трусы. Белая футболка, синие трусы.
Большая просьба к клубам: не надо так, ребят. Большое количество людей смотрит футбол по экрану телефона», – написал комментатор «Матч ТВ» Шнякин в телеграм-канале.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию стартового матча сезона в Мир РПЛ.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25988 голосов
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
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