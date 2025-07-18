Моуринью намерен вновь поработать в Португалии: «И не потому, что чувствую завершение карьеры – я далек от этого. Хочу приехать на пике карьеры»
Жозе Моуринью заявил, что еще собирается потренировать в Португалии.
«Конечно, я вернусь [для работы] в Португалии. Еще рано, но это произойдет. И не потому, что чувствую приближение завершение карьеры. Я далек от этого.
Я не хочу приехать в Португалию ради золотой пенсии или последних лет карьеры.
Я хочу приехать в Португалию на пике карьеры – в добром здравии, физически и морально крепким. Я обязательно вернусь», – сказал 62-летний главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью в интервью Sport TV, не уточнив, имеет в виду клуб или сборную.
Моуринью уехал из Португалии летом 2004 года, чтобы возглавить «Челси» после того, как он привел «Порту» к победе в Лиге чемпионов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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