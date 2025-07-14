Заммер о сборной Германии: «Четвертьфинал Евро-2024 был подан публике как титул. Не надо выдавать посредственный результат за исключительный»

Маттиас Заммер считает, что сборную Германии недостаточно критикуют.

«Четвертьфинал Евро-2024 был подан публике как титул. Мы выдали посредственный результат за исключительный.

Немецкому футболу нужно снова научиться не выдавать посредственность за мировой уровень. Мы также должны давать разные оценки и вести критические и конструктивные дискуссии, мы не должны искусственно замалчивать результаты только ради того, чтобы избежать волнений. Мы же по-прежнему замалчиваем.

Например, анализ после турнира был «чрезмерно позитивным». Нам не хватило смелости, учитывая наши стандарты, сказать: извините, мы вылетели в четвертьфинале в нашей собственной стране, независимо от того, с кем мы играли», – сказал экс-игрок сборной Германии и советник «Боруссии » Дортмунд в интервью kicker.

Заммер о сборной Германии: «Мы были машиной, а сегодня – машинка. Нам не удалось найти баланс между инновациями и традициями, чтобы сохранить идентичность»