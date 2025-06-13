Джилардино – фаворит на смену Индзаги в «Пизе». Решающая встреча пройдет завтра
Альберто Джилардино может сменить Филиппо Индзаги в «Пизе».
Ранее Индзаги покинул клуб, который вывел в Серию А. 51-летний специалист возглавит «Палермо» из Серии Б.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, Джилардино стал фаворитом на пост нового тренера.
В субботу запланированы переговоры сторон. 42-летний тренер лично встретится с владельцем клуба Александром Кнастером. Ожидается, что эта встреча должна стать решающей для достижения соглашения.
Последним местом работы итальянского специалиста была «Дженоа».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26642 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости