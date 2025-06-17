Филиппо Индзаги возглавил «Палермо». Ушедший из «Пизы» тренер подписал долгосрочный контракт

Филиппо Индзаги стал главным тренером «Палермо».

Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба, выступающего в Серии B.

51-летний специалист подписал долгосрочный контракт. Индзаги приступит к работе с 1 июля.

Ранее тренер покинул «Пизу», которую вывел в Серию А.