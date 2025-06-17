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Филиппо Индзаги возглавил «Палермо». Ушедший из «Пизы» тренер подписал долгосрочный контракт

Филиппо Индзаги стал главным тренером «Палермо».

Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба, выступающего в Серии B. 

51-летний специалист подписал долгосрочный контракт. Индзаги приступит к работе с 1 июля. 

Ранее тренер покинул «Пизу», которую вывел в Серию А.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Палермо»
logoФилиппо Индзаги
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