«Сити» готов отпустить Гюндогана в «Галатасарай». 34-летний хавбек может уйти бесплатно
«Манчестер Сити» готов отпустить Илкая Гюндогана в «Галатасарай».
Об интересе турецкого клуба к 34-летнему полузащитнику сообщалось на прошлой неделе.
Турки интересовались доступностью Гюндогана в зимнее трансферное окно, но «Сити» не хотел, чтобы он уходил в середине сезона, отмечает The Guardian.
Сейчас же «Галатасарай» рассматривает возможность трансфера, а «горожане» открыты для перехода футболиста.
Уточняется, что Гюндогану могут разрешить уйти бесплатно, хотя его контракт был продлен до лета 2026 года.
Немец, родители которого родились в Турции, как полагают, хочет играть за «Галатасарай», чемпиона Суперлиги.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
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