«Сити» готов отпустить Гюндогана в «Галатасарай». 34-летний хавбек может уйти бесплатно

«Манчестер Сити» готов отпустить Илкая Гюндогана в «Галатасарай».

Об интересе турецкого клуба к 34-летнему полузащитнику сообщалось на прошлой неделе.

Турки интересовались доступностью Гюндогана в зимнее трансферное окно, но «Сити » не хотел, чтобы он уходил в середине сезона, отмечает The Guardian.

Сейчас же «Галатасарай» рассматривает возможность трансфера, а «горожане» открыты для перехода футболиста.

Уточняется, что Гюндогану могут разрешить уйти бесплатно, хотя его контракт был продлен до лета 2026 года.

Немец, родители которого родились в Турции, как полагают, хочет играть за «Галатасарай », чемпиона Суперлиги.