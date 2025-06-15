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Гюндоган интересен «Галатасараю». Переговоров с хавбеком «Ман Сити» пока не было

Илкай Гюндоган может перейти в турецкий топ-клуб.

Интерес к 34-летнему немецкому полузащитнику турецкого происхождения проявляет «Галатасарай».

Как сообщает Флориан Плеттенберг, никаких переговоров между турками и хавбеком «Манчестер Сити» пока не было. Илкай сосредоточен на выступлении на клубном чемпионате мира. История может получить продолжение после турнира.

Напомним, что Гюндоган прошлым летом вернулся в «Сити» после сезона в «Барселоне». В 33 матчах АПЛ он забил 1 гол и сделал 6 ассистов. 

Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Его подробная статистика выступлений – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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