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«Боруссия» продлит контракт с Puma до 2034-го и будет получать до 35 млн евро в год с учетом бонусов

«Боруссия» и Puma работают над новым соглашением.

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Ruhr Nachrichten, дортмундцы намерены продлить контракт с немецкой компанией до 2034 года.

По новому договору, клуб будет получать фиксированную сумму в размере 28 миллионов евро в год, а с учетом бонусов за результаты сумма может вырасти до 30-35 миллионов евро. 

Крупнейший спонсорский контракт в Бундеслиге по-прежнему у «Баварии», которая получает 60 миллионов евро в год от adidas.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Get German Football News
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