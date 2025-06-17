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Глава и члены турецкого дисциплинарного комитета подали в отставку после публикации их переписки с насмешками над «Фенербахче» и поддержкой «Галатасарая»

Турецкий дисциплинарный комитет после скандала ждут серьезные кадровые изменения.

Сегодня стало известно, что председатель и члены Профессионального футбольного дисциплинарного комитета (PFDK) Турецкой футбольной федерации в WhatsApp насмехались над «Фенербахче», планировали принять меры по отношению к Жозе Моуринью и открыто поддерживали «Галатасарай».

Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщает, что руководство и члены PFDK после публикации переписок приняли решение подать в отставку.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
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