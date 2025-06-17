Мареска о 22 000 зрителей на игре с «Лос-Анджелесом»: «Атмосфера была странной, стадион был полупустым. «Челси» должен адаптироваться к любой обстановке»
Энцо Мареска высказался о низкой посещаемости на игре клубного ЧМ.
В первом туре группового этапа турнира «Челси» обыграл «Лос-Анджелес» (2:0) на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.
Игра на арене вместимостью 71 000 зрителей собрала 22 137 человек.
«Атмосфера была немного странной, стадион был полупустым. Но мы профессионалы и должны адаптироваться к ситуации, к обстановке.
Нужно уметь играть и при полном стадионе, и когда он не заполнен – это не должно иметь значения», – сказал главный тренер «Челси».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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