  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мареска о 22 000 зрителей на игре с «Лос-Анджелесом»: «Атмосфера была странной, стадион был полупустым. «Челси» должен адаптироваться к любой обстановке»
4

Мареска о 22 000 зрителей на игре с «Лос-Анджелесом»: «Атмосфера была странной, стадион был полупустым. «Челси» должен адаптироваться к любой обстановке»

Энцо Мареска высказался о низкой посещаемости на игре клубного ЧМ.

В первом туре группового этапа турнира «Челси» обыграл «Лос-Анджелес» (2:0) на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте.

Игра на арене вместимостью 71 000 зрителей собрала 22 137 человек.

«Атмосфера была немного странной, стадион был полупустым. Но мы профессионалы и должны адаптироваться к ситуации, к обстановке.

Нужно уметь играть и при полном стадионе, и когда он не заполнен – это не должно иметь значения», – сказал главный тренер «Челси». 

Чего добьется Карпин в «Динамо»?30642 голоса
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoЧелси
logoчемпионат мира среди клубов
logoЭнцо Мареска
logoпремьер-лига Англия
logoЛос-Анджелес
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
22 137 зрителей посетили матч «Челси» и «Лос-Анджелеса» в Атланте в 3 часа дня по местному времени – ФИФА ожидала 26 000. Стадион вмещает 75 000 человек
95вчера, 21:09Фото
Главные новости
Экс-вратарь «Барсы» Масип о тер Стегене: «Он должен играть в старте, Марк среди 3-4 лучших голкиперов мира. Он идеально подходил клубу, поэтому я еще больше удивлен»
215 минут назад
«Ювентус» хочет обменять Влаховича на Тео, а также купить у «Милана» Томори (Sportmediaset)
621 минуту назад
«Если родина горит, а в сердце нет пламени, тогда я лучше умру, чем предам свой народ». Даеи на фоне атак Израиля выложил фото неба, напоминающего очертания Ирана
2849 минут назадФото
«Спартак» не продал Хлусевича «Краснодару» за 1 млн евро. Красно-белые требуют 3-4 млн (Иван Карпов)
4550 минут назад
Жена Карпина о питании: «Готовлю только я – муж не умеет, любит простую еду. Что-то лупить на ночь позволить себе не могу, а он может – генетика»
15сегодня, 10:19
Подберезкин хотел бы прожить день Путина и Роналду: «Президента – в связи с последними событиями. Еще интересно узнать, Криштиану реально не чувствует боли?»
36сегодня, 10:02
Сможете поставить фишку на ребро? Сложнейший челлендж
сегодня, 10:00Тесты и игры
Лаутаро о разгроме «Интера» в финале ЛЧ: «Я не мог говорить 5-6 дней, было трудно понять причины. Сожалею, что мы не выиграли ни одного трофея, но нужно перевернуть страницу»
8сегодня, 09:59
Семин о Мостовом в роли тренера: «Саша мог бы пойти в детскую школу. Он же блестяще играл, у него здорово пошло бы»
48сегодня, 09:48
«Аякс» вернулся к кандидатуре Сперцяна. Клуб может попытаться подписать хавбека «Краснодара» летом («Спорт-Экспресс»)
4сегодня, 09:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Барса» и Нико Уильямс договорились о контракте до 2031-го. Зарплата – 12 млн евро в год до налогов (Санти Ауна)
53 секунды назад
В семье Гризманна родилась дочь. Трое старших детей форварда «Атлетико» родились 8 апреля
510 минут назад
«Равные права». Бартон о подкате Бонуччи против футболистки Хьютон в благотворительном матче
132 минуты назад
В Чили подтвердили переговоры о матче с Россией в ноябре: «Обсуждаем возможное место и удобную дату. Сообщим в случае договоренности»
37 минут назад
«Ливерпуль», «МЮ» и «Ноттингем» интересуются Фофана из «Лиона». «Челси» уже общался с французами, они хотят 50+ млн евро за 20-летнего вингера (L’Équipe)
340 минут назад
«Атлетико» готов побороться с «Наполи» за Лукмана. «Аталанта» требует за форварда 60 млн евро (Corriere dello Sport)
2сегодня, 10:11
Сафонов о победе в финале ЛЧ: «Это реально круто. Нужно еще раз так сделать, почему нет?»
сегодня, 10:05
Тюкавин вернется к тренировкам с командой в сентябре, сообщил врач «Динамо»
4сегодня, 09:58
«Акрон» выкупил Роберто Фернандеса у «Боливара». Защитник подписал трехлетний контракт
2сегодня, 08:42Фото
«Монтеррей» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 04:00
сегодня, 08:37