«Комо» за 17+5 млн евро купил лучшего ассистента хорватской лиги Батурину у «Динамо» Загреб

Мартин Батурина перешел в «Комо» из «Динамо» Загреб.

22-летний полузащитник сборной Хорватии подписал контракт с клубом Серии А до лета 2030 года.

Как утверждает Фабрицио Романо , за лучшего ассистента хорватской лиги «Комо » заплатит 17 миллионов евро. Еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

В сезоне-2024/25 Батурина провел 33 матча в чемпионате Хорватии и сделал 11 голевых передач – больше всех. Подробно со статистикой игрока, которым в прошлом году интересовались «Реал », «Барселона », «Манчестер Юнайтед » и «Атлетико», можно ознакомиться здесь .

Фото: x.com/Como_1907