«Комо» за 17+5 млн евро купил лучшего ассистента хорватской лиги Батурину у «Динамо» Загреб
Мартин Батурина перешел в «Комо» из «Динамо» Загреб.
22-летний полузащитник сборной Хорватии подписал контракт с клубом Серии А до лета 2030 года.
Как утверждает Фабрицио Романо, за лучшего ассистента хорватской лиги «Комо» заплатит 17 миллионов евро. Еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.
В сезоне-2024/25 Батурина провел 33 матча в чемпионате Хорватии и сделал 11 голевых передач – больше всех. Подробно со статистикой игрока, которым в прошлом году интересовались «Реал», «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико», можно ознакомиться здесь.
Фото: x.com/Como_1907
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Комо»
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