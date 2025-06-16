Гризманн о 0:4 от «ПСЖ»: «Ожидали, что сыграем так же, как в прошлом матче с ними, но из-за жары было немного сложнее. Не удивлены такой игрой соперника»

Антуан Гризманн высказался о крупном поражении «Атлетико» от «ПСЖ» (0:4) на КЧМ.

«Ожидали, что будем играть так же, как в прошлом матче с ними (2:1 в рамках общего этапа Лиги чемпионов в прошлом ноябре – Спортс). Но из-за жары все было немного сложнее. Было 2-3 момента, которые могли перевернуть игру, но таков футбол, нужно продолжать работать.

Не удивлены такой игрой «ПСЖ », потому что мы уже играли с ними, смотрим их матчи по телевизору, потому что они далеко заходят в Лиге чемпионов .

Для «Атлетико » здесь не было неожиданностей. Мы хорошо подготовились к матчу… очень жаль, что проиграли», – сказал форвард мадридского клуба.