Гризманн о 0:4 от «ПСЖ»: «Ожидали, что сыграем так же, как в прошлом матче с ними, но из-за жары было немного сложнее. Не удивлены такой игрой соперника»
Антуан Гризманн высказался о крупном поражении «Атлетико» от «ПСЖ» (0:4) на КЧМ.
«Ожидали, что будем играть так же, как в прошлом матче с ними (2:1 в рамках общего этапа Лиги чемпионов в прошлом ноябре – Спортс). Но из-за жары все было немного сложнее. Было 2-3 момента, которые могли перевернуть игру, но таков футбол, нужно продолжать работать.
Не удивлены такой игрой «ПСЖ», потому что мы уже играли с ними, смотрим их матчи по телевизору, потому что они далеко заходят в Лиге чемпионов.
Для «Атлетико» здесь не было неожиданностей. Мы хорошо подготовились к матчу… очень жаль, что проиграли», – сказал форвард мадридского клуба.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: RMC Sport
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