Юсупов о чемпионстве «Краснодара»: «Они тоже тратят много денег, как и «Зенит», поэтому ничего удивительного. Это же не «Ростов» или «Рубин» вдруг занял первое место»

Артур Юсупов заявил, что «Краснодар» тоже тратит много, как и «Зенит».

«Чемпионство «Краснодара »? Они тоже тратят много денег на состав, как и «Зенит».

Когда-то «Краснодар» тоже должен был стать чемпионом. Поэтому в целом ничего удивительного нет. Это же не «Ростов » или «Рубин » вдруг занял первое место. Поэтому, как по мне, чемпионство «Краснодара» – это никакая не неожиданность.

Но для РПЛ здорово, что с каждым сезоном возрастает конкуренция. Чем больше команд борется за победу, тем всем интереснее», – сказал бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита ».