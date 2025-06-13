Юсупов о чемпионстве «Краснодара»: «Они тоже тратят много денег, как и «Зенит», поэтому ничего удивительного. Это же не «Ростов» или «Рубин» вдруг занял первое место»
Артур Юсупов заявил, что «Краснодар» тоже тратит много, как и «Зенит».
«Чемпионство «Краснодара»? Они тоже тратят много денег на состав, как и «Зенит».
Когда-то «Краснодар» тоже должен был стать чемпионом. Поэтому в целом ничего удивительного нет. Это же не «Ростов» или «Рубин» вдруг занял первое место. Поэтому, как по мне, чемпионство «Краснодара» – это никакая не неожиданность.
Но для РПЛ здорово, что с каждым сезоном возрастает конкуренция. Чем больше команд борется за победу, тем всем интереснее», – сказал бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25250 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости