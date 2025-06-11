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Глава PZPN о конфликте Левандовского с Пробежем: «Не планирую менять тренера на данный момент. Я узнал его мнение и хочу выслушать Роберта. Эмоции и спешка в этой ситуации не нужны»

Тренера сборной Польши не уволят из-за конфликта с Робертом Левандовским.

Об этом рассказал президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезари Кулеша после встречи с Михалом Пробежем.

Напомним, форвард принял решение не играть за сборную Польши из-за «утраты доверия к тренеру» после лишения его капитанской повязки.

«На данный момент я не планирую менять тренера. Я хочу услышать мнение всех сторон и иметь полную картину ситуации..

Я выслушал тренера Пробежа. Его аргументы по спортивным вопросам. Я также узнал его мнение о ситуации с Робертом Левандовским. Теперь я постараюсь встретиться с Робертом. Я хочу услышать другую сторону. Я узнал мнение тренера и хочу узнать мнение Роберта. 

Только после разговора с Робертом я смогу принять какие-то решения. Я хочу иметь полное представление о ситуации, о том, что произошло за последние дни. Моя задача сейчас – умерить эмоции и успокоить ситуацию. Я не буду делать никаких поспешных шагов. Эмоции и спешка в этой ситуации не нужны.

Я буду арбитром, посредником, но буду принимать решения только после того, как выслушаю обе стороны. Я свяжусь с Робертом как можно скорее. В медиапространстве циркулирует различная информация. Ее нужно уточнить, а для этого мне нужен прямой разговор с Робертом», – сказал Кулеша. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: SportoweFakty
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСборная Польши по футболу
logoРоберт Левандовски
logoМихал Пробеж
Цезари Кулеша
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