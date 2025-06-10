Олусегун о Мостовом: «Не знаю, кто это и почему он так критикует Мусаева. Ему нужно быть поспокойнее и терпеливее. Стать чемпионом в России – это не так просто»

Олакунле Олусегун посоветовал Александру Мостовому быть спокойнее.

Ранее экс-футболист сборной России критиковал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева за отсутствие игрового опыта.

«Александр Мостовой ? Я не знаю, кто это. Мусаев – отличный тренер. Выиграть чемпионский титул в России – это не так просто. И не знаю, почему он так критикует нашего тренера. Но считаю, что ему нужно быть поспокойнее и терпеливее.

Конечно, у всех может быть своя точка зрения. Но, на мой взгляд, он все-таки должен с большим уважением относиться к нашему тренеру», – сказал нападающий «Краснодара ».

Мостовой о Мусаеве: «Играют-то футболисты, а не тренер. Если ты такой всемогущий, приди в команду с 15-го места и сделай ее чемпионом. Тогда первый прибегу и расцелую»