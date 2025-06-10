Олусегун о Мостовом: «Не знаю, кто это и почему он так критикует Мусаева. Ему нужно быть поспокойнее и терпеливее. Стать чемпионом в России – это не так просто»
Олакунле Олусегун посоветовал Александру Мостовому быть спокойнее.
Ранее экс-футболист сборной России критиковал главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева за отсутствие игрового опыта.
«Александр Мостовой? Я не знаю, кто это. Мусаев – отличный тренер. Выиграть чемпионский титул в России – это не так просто. И не знаю, почему он так критикует нашего тренера. Но считаю, что ему нужно быть поспокойнее и терпеливее.
Конечно, у всех может быть своя точка зрения. Но, на мой взгляд, он все-таки должен с большим уважением относиться к нашему тренеру», – сказал нападающий «Краснодара».
Мостовой о Мусаеве: «Играют-то футболисты, а не тренер. Если ты такой всемогущий, приди в команду с 15-го места и сделай ее чемпионом. Тогда первый прибегу и расцелую»
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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