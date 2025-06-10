«Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2025/26 – со стилизованной буквой М в честь Мюнхена. Команда сыграет в ней на КЧМ

«Бавария» представила новую домашнюю форму на сезон-2025/26.

Основными цветами комплекта стали красный и белый.

«Особая деталь подчеркивает связь клуба с Мюнхеном. Стилизованная буква «М» встроена в качестве заметного элемента дизайна, поскольку «Бавария » придает большое значение своему родному городу», – говорится в релизе на официальном сайте клуба.

Впервые мюнхенцы сыграют в новой форме на клубном чемпионате мира в США. Первый матч на турнире команда проведет 15 июня – против новозеландского «Окленда».

Фото: официальный сайт «Баварии».