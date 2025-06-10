«Бавария» представила домашнюю форму на сезон-2025/26 – со стилизованной буквой М в честь Мюнхена. Команда сыграет в ней на КЧМ
«Бавария» представила новую домашнюю форму на сезон-2025/26.
Основными цветами комплекта стали красный и белый.
«Особая деталь подчеркивает связь клуба с Мюнхеном. Стилизованная буква «М» встроена в качестве заметного элемента дизайна, поскольку «Бавария» придает большое значение своему родному городу», – говорится в релизе на официальном сайте клуба.
Впервые мюнхенцы сыграют в новой форме на клубном чемпионате мира в США. Первый матч на турнире команда проведет 15 июня – против новозеландского «Окленда».
Фото: официальный сайт «Баварии».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Баварии»
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