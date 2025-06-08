Олусегун о том, что посоветовал сборной Нигерии: «Попробовать красный суп. В России очень вкусно готовят борщ»
Олакунле Олусегун рассказал, какое блюдо русской кухни посоветовал сборной Нигерии.
— Тебя партнеры по сборной Нигерии спрашивали о России?
— Да, больше всего спрашивали про русскую еду и какие в России люди. Я сказал, что и еда, и люди в России очень хорошие.
— Какие блюда русской кухни посоветовал?
— Посоветовал попробовать красный суп. Не помню, как называется... Борщ! В России его очень вкусно готовят. Обожаю борщ, — сказал нападающий сборной Нигерии и «Краснодара».
В пятницу Нигерия сыграла вничью со сборной России (1:1) в товарищеском матче в «Лужниках».
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2506 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости