Губерниев – Мостовому: «Спартаку» нужен царь, надоели временщики. Если возглавишь клуб, такой жопы не будет?» Александр ответил: «Нет, конечно. Но пока не могу, к сожалению»

Дмитрий Губерниев заявил Александру Мостовому, что «Спартаку» нужен царь.

Комментатор «Матч ТВ» и бывший полузащитник красно-белых и сборной России побеседовали о будущем на стадионе клуба.

Дмитрий Губерниев: «Все знают мою твердую позицию по поводу «Спартака ». Надоели временщики. Клубу нужен человек, который объединит родину «Спартака». Нужен царь! А царь у нас в футболе один.

Александр Мостовой: «Ребят, легенд много, а царь – один!»

Дмитрий Губерниев: «Саш, ну если возглавишь, такой жопы не будет?»

Александр Мостовой: «Конечно же, нет. Конечно. Но пока, к сожалению, не могу».

Дмитрий Губерниев: «Ну, это пока не можешь. Со временем же возглавишь».

Александр Мостовой: «Вот это хорошо. Со временем – обязательно!»