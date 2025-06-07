Губерниев – Мостовому: «Спартаку» нужен царь, надоели временщики. Если возглавишь клуб, такой жопы не будет?» Александр ответил: «Нет, конечно. Но пока не могу, к сожалению»
Дмитрий Губерниев заявил Александру Мостовому, что «Спартаку» нужен царь.
Комментатор «Матч ТВ» и бывший полузащитник красно-белых и сборной России побеседовали о будущем на стадионе клуба.
Дмитрий Губерниев: «Все знают мою твердую позицию по поводу «Спартака». Надоели временщики. Клубу нужен человек, который объединит родину «Спартака». Нужен царь! А царь у нас в футболе один.
Александр Мостовой: «Ребят, легенд много, а царь – один!»
Дмитрий Губерниев: «Саш, ну если возглавишь, такой жопы не будет?»
Александр Мостовой: «Конечно же, нет. Конечно. Но пока, к сожалению, не могу».
Дмитрий Губерниев: «Ну, это пока не можешь. Со временем же возглавишь».
Александр Мостовой: «Вот это хорошо. Со временем – обязательно!»
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2361 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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