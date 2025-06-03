Джоб Беллингем решил перейти в «Боруссию», где играл его брат Джуд. «Сандерленд» не хочет продавать хавбека дешевле 40 млн евро

Джоб Беллингем решил перейти в «Боруссию» Дортмунд.

По данным Bild и Sky Sport, 19-летний полузащитник «Сандерленда » окончательно принял решение продолжить карьеру в «Дортмунде ». Там с 2020 по 2023 год выступал его старший брат Джуд , который сейчас играет за «Реал».

Ожидается, что в скором времени стороны начнут переговоры о трансфере. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Сандерленд» не намерен продавать игрока дешевле суммы отступных – около 40 млн евро.

В текущем сезоне Чемпионшипа Беллингем провел 43 матча, отличившись 4 голами и 3 ассистами, и помог клубу вернуться в АПЛ через плей-офф. Его статистика – здесь .