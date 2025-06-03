«Локомотив» близок к продлению контракта с Батраковым до 2029-го или 2030 года. Стороны согласовали все условия, кроме суммы отступных (Андрей Панков)

«Локомотив» близок к продлению контракта с Алексеем Батраковым.

Об этом сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков. Ранее появилась информация , что «Вольфсбург» предлагал 15 миллионов евро за полузащитника «Локомотива ».

«Стороны согласовали все условия нового соглашения, кроме суммы отступных.

В зависимости от итоговой суммы отступных контракт будет продлен либо до лета 2029 года, либо до лета 2030-го.

Точно не знаю, но думаю, что итоговая сумма отступных за Лешу для Европы по новому контракту составит 20 млн евро», – написал Андрей Панков.