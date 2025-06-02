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Василенко о 3-м месте «Черноморца»: «Для простых людей важна сказка. Мы сделали удивительную историю, подняли волну, и ее поддержали очень многие»

Олег Василенко высказался о популярности «Черноморца».

Новороссийский клуб занял в минувшем сезоне Первой лиги 3-е место, но не получил лицензию для РПЛ и не участвовал в стыковых матчах.

— Мы поражались тысячам просмотров и массе комментариев под любыми новостями о «Черноморце». Как бы вы объяснили этот феномен? Мы — честно — не понимаем.

— Мне приятно то, что вы сказали. В сезоне времени читать прессу не было. Да я и не читаю ничего — мне могут что-то пересказать. Но факт, о котором вы сообщили, говорит о том, что мы яркая команда. 

Для простых людей важна сказка. И мы сделали удивительную историю, которая им очень приятна. Понятно, что главную роль сыграли футболисты, но руку к ней приложили огромное количество людей. Нам удалось поднять волну, и ее поддержали очень многие. Потому что она была чистой и открытой. Значит, мы правильно жили и работали, — сказал тренер «Черноморца».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЧерноморец Новороссийск
logoПервая лига
logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
logoОлег Василенко
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