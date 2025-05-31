Лангле о «Золотом мяче»: «Дембеле – один из главных фаворитов, у Педри и Ямаля отличный сезон. Добавил бы Альвареса, он блистал весь год, пускай «Атлетико» ничего и не выиграл»

Клеман Лангле назвал Хулиана Альвареса одним из претендентов на «Золотой мяч».

«Сразу несколько футболистов провели отличный сезон, в том числе несколько моих друзей. Усман Дембеле – один из главных фаворитов, учитывая показанное им в этом сезоне и то, насколько лучше он стал действовать у ворот. Видно, что в штрафной он стал другим футболистом. Я рад за него, он этого заслуживает.

Также у меня есть друзья в «Барселоне», у которых был отличный сезон. Пусть даже они не выиграли Лигу чемпионов, они выступали здорово. Я имею в виду Педри , Ламина Ямаля , который был великолепен.

Также я хотел бы отметить Хулиана Альвареса. Несмотря на то, что «Атлетико» ничего не выиграл, Хулиан хорошо показал себя в важных матчах: забивал, отдавал передачи, был очень полезен в защите. Разносторонний футболист, который блистал на протяжении всего сезона», – сказал защитник «Атлетико », принадлежащий «Барселоне».