Лангле о вызове в сборную Франции впервые с 2021-го: «Проверял в интернете, не шутка ли это»

Клеман Лангле не поверил в то, что его вызвали в сборную Франции.

Команда Дидье Дешама в июне сыграет с Испанией и кем-то из пары Германия – Португалия в Лиге наций.

Лангле не играл за национальную команду с 2021 года.

«Я находился в автомобиле с друзьями и получил поздравление с вызовом в сборную. Вот как я об этом узнал.

Но мне пришлось проверить в интернете, не шутка ли это», – сказал защитник «Барселоны», игравший в этом сезоне за «Атлетико ».