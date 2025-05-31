Лангле о вызове в сборную Франции впервые с 2021-го: «Проверял в интернете, не шутка ли это»
Клеман Лангле не поверил в то, что его вызвали в сборную Франции.
Команда Дидье Дешама в июне сыграет с Испанией и кем-то из пары Германия – Португалия в Лиге наций.
Лангле не играл за национальную команду с 2021 года.
«Я находился в автомобиле с друзьями и получил поздравление с вызовом в сборную. Вот как я об этом узнал.
Но мне пришлось проверить в интернете, не шутка ли это», – сказал защитник «Барселоны», игравший в этом сезоне за «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Get French Football News
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