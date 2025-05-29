Конте склоняется к тому, чтобы остаться в «Наполи». Тренер «получил гарантии от клуба»

Антонио Конте готов остаться в «Наполи».

Главный тренер неаполитанцев «получил все гарантии» от клуба и теперь склоняется к тому, чтобы продолжить работу на этом посту, сообщает Джанлука Ди Марцио.

В «Наполи » еще ждут окончательного ответа от специалиста.

Ранее сообщалось , что клуб предложил тренеру повышенную зарплату, чтобы убедить его остаться.