Конте склоняется к тому, чтобы остаться в «Наполи». Тренер «получил гарантии от клуба»
Антонио Конте готов остаться в «Наполи».
Главный тренер неаполитанцев «получил все гарантии» от клуба и теперь склоняется к тому, чтобы продолжить работу на этом посту, сообщает Джанлука Ди Марцио.
В «Наполи» еще ждут окончательного ответа от специалиста.
Ранее сообщалось, что клуб предложил тренеру повышенную зарплату, чтобы убедить его остаться.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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