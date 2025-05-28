Перин перенес операцию на пальце. Вратарь «Юве» будет восстанавливаться 8 недель
Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин перенес операцию на пальце руки.
«В понедельник днем Маттиа Перин перенес операцию на пальце правой руки, которая была необходима после посттравматического артроза при застарелом подвывихе.
Операция была проведена доктором Баттистоном и доктором Ферреро в присутствии клубного врача доктора Фрески и прошла успешно.
Игрок сможет вернуться на поле примерно через восемь недель», – говорится в сообщении «Ювентуса».
Голкипер пропустит клубный чемпионат мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72154 голоса
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ювентуса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости