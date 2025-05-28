Перин перенес операцию на пальце. Вратарь «Юве» будет восстанавливаться 8 недель

Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин перенес операцию на пальце руки.

«В понедельник днем ​​Маттиа Перин перенес операцию на пальце правой руки, которая была необходима после посттравматического артроза при застарелом подвывихе.

Операция была проведена доктором Баттистоном и доктором Ферреро в присутствии клубного врача доктора Фрески и прошла успешно.

Игрок сможет вернуться на поле примерно через восемь недель», – говорится в сообщении «Ювентуса ».

Голкипер пропустит клубный чемпионат мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.