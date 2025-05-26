Делап определится с будущим на этой неделе. Форварда «Ипсвича» хотят подписать «МЮ», «Челси», «Ньюкасл» и «Эвертон»
Лиэм Делап определится с будущим в ближайшее время.
Журналист Бен Джейкобс сообщает, что форвард «Ипсвича» остается главной целью «Манчестер Юнайтед», переговоры о трансфере также провели «Челси», «Ньюкасл» и «Эвертон» – все они готовы выплатить отступные в размере 30 млн фунтов.
Сообщается, что Делап хочет гарантированно получать игровое время в новом клубе, чтобы повысить шансы сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Участие в еврокубках также считается важным фактором, однако «МЮ» по-прежнему считает, что сохраняет позиции в гонке за подписание 22-летнего нападающего.
Ожидается, что Делап примет решение на этой неделе, до начала молодежного чемпионата Европы.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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