Делап определится с будущим на этой неделе. Форварда «Ипсвича» хотят подписать «МЮ», «Челси», «Ньюкасл» и «Эвертон»

Лиэм Делап определится с будущим в ближайшее время.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что форвард «Ипсвича » остается главной целью «Манчестер Юнайтед », переговоры о трансфере также провели «Челси », «Ньюкасл » и «Эвертон » – все они готовы выплатить отступные в размере 30 млн фунтов.

Сообщается, что Делап хочет гарантированно получать игровое время в новом клубе, чтобы повысить шансы сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Участие в еврокубках также считается важным фактором, однако «МЮ» по-прежнему считает, что сохраняет позиции в гонке за подписание 22-летнего нападающего.

Ожидается, что Делап примет решение на этой неделе, до начала молодежного чемпионата Европы.