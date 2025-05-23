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Глава «Крыльев» о получении лицензии для РПЛ: «Финансовое положение клуба стабильно благодаря вовлеченности Федорищева и гарантиям от региона»

Председатель «Крыльев Советов» заявил, что у клуба нет проблем с финансами.

Вчера самарский клуб получил лицензию высшей категории, необходимую для выступления в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Учитывая текущую ситуацию, процесс был длительным, но мы находились в конструктивном диалоге с РФС и смогли в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов.

На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности губернатора (Вячеслава Федорищева – Спортс’‘) в решение существующих проблем.

При этом мы понимаем, что бюджет клуба, а также наши планы по погашению задолженности перед «РТ‑Капитал» подразумевают необходимость максимально эффективно распределять ресурсы клуба в течение сезона.

Перед клубом по‑прежнему будут ставиться задачи по достижению спортивного результата, выполнению финансовых показателей, а также по развитию спортивной вертикали.

Задачи амбициозные, но при этом достижимые», – сказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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Дмитрий Яковлев
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