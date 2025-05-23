Глава «Крыльев» о получении лицензии для РПЛ: «Финансовое положение клуба стабильно благодаря вовлеченности Федорищева и гарантиям от региона»
Вчера самарский клуб получил лицензию высшей категории, необходимую для выступления в РПЛ в сезоне-2025/26.
«Учитывая текущую ситуацию, процесс был длительным, но мы находились в конструктивном диалоге с РФС и смогли в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов.
На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности губернатора (Вячеслава Федорищева – Спортс’‘) в решение существующих проблем.
При этом мы понимаем, что бюджет клуба, а также наши планы по погашению задолженности перед «РТ‑Капитал» подразумевают необходимость максимально эффективно распределять ресурсы клуба в течение сезона.
Перед клубом по‑прежнему будут ставиться задачи по достижению спортивного результата, выполнению финансовых показателей, а также по развитию спортивной вертикали.
Задачи амбициозные, но при этом достижимые», – сказал председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.
«Крылья Советов» получили лицензию для игры в РПЛ в следующем сезоне. «Черноморец» не прошел лицензирование («СЭ»)