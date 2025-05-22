Советник Лапорты: «Еще пять месяцев назад раздавались голоса, что «Барса» находится на грани исчезновения. Сегодня эти истории звучат как шутка – мы изменили ситуацию»
Энрик Масип высказался относительно имиджа «Барселоны».
Советник президента каталонского клуба вспомнил экономическую ситуацию, в которой клуб оказался в 2021 году
«Это был полный крах. Еще пять месяцев назад раздавались голоса, утверждавшие, что «Барса» находится на грани исчезновения.
Сегодня эти истории звучат как шутка. Мы изменили ситуацию, и фанаты «Барселоны» воссоединились с клубом.
Сегодня «Барса» транслирует что-то новое – это снова источник эмоций», – сказал Энрик Масип, советник Жоана Лапорты.
В январе 2025 года «Барселона» смогла зарегистрировать футболистов команды Дани Ольмо и Пау Виктора.
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Опубликовал: Никита Надёжин
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