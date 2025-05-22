Советник Лапорты: «Еще пять месяцев назад раздавались голоса, что «Барса» находится на грани исчезновения. Сегодня эти истории звучат как шутка – мы изменили ситуацию»

Энрик Масип высказался относительно имиджа «Барселоны».

Советник президента каталонского клуба вспомнил экономическую ситуацию, в которой клуб оказался в 2021 году

«Это был полный крах. Еще пять месяцев назад раздавались голоса, утверждавшие, что «Барса» находится на грани исчезновения.

Сегодня эти истории звучат как шутка. Мы изменили ситуацию, и фанаты «Барселоны» воссоединились с клубом.

Сегодня «Барса» транслирует что-то новое – это снова источник эмоций», – сказал Энрик Масип, советник Жоана Лапорты .

В январе 2025 года «Барселона » смогла зарегистрировать футболистов команды Дани Ольмо и Пау Виктора.