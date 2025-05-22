«Тоттенхэм» встретится с «ПСЖ» или «Интером» в матче за Суперкубок УЕФА 13 августа
«Тоттенхэм» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.
Команда Энджа Постекоглу одолела «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы – 1:0.
13 августа «шпоры» сыграют против «ПСЖ» или «Интера», встречающихся в решающем матче Лиги чемпионов. Игра за Суперкубок пройдет на «Фриули», стадионе «Удинезе».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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