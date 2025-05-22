40

«Тоттенхэм» встретится с «ПСЖ» или «Интером» в матче за Суперкубок УЕФА 13 августа

«Тоттенхэм» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.

Команда Энджа Постекоглу одолела «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы – 1:0.

13 августа «шпоры» сыграют против «ПСЖ» или «Интера», встречающихся в решающем матче Лиги чемпионов. Игра за Суперкубок пройдет на «Фриули», стадионе «Удинезе».

Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43135 голосов
КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoТоттенхэм
logoсерия А Италия
logoСуперкубок Европы
logoпремьер-лига Англия
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoИнтер
logoФриули
logoЛига Европы УЕФА
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Тоттенхэм» сыграет в Лиге чемпионов благодаря победе в ЛЕ. «Шпоры» идут 17-ми в АПЛ
6921 мая, 20:59
«Тоттенхэм» выиграл ЛЕ/Кубок УЕФА в 3-й раз в истории и впервые с 1984-го
10621 мая, 20:59
«Тоттенхэм» выиграл 1-й трофей с 2008-го – Лигу Европы
3521 мая, 20:58
Главные новости
Мареска о календаре: «Ненормально, сколько матчей проводят игроки. Люди думают, что они зарабатывают много денег, но никого не волнует их благополучие»
512 минут назад
Быстров об РПЛ: «Чемпионству «Зенита» и «Краснодара» буду одинаково рад. Я в беспроигрышной ситуации»
1024 минуты назад
Чемпионат Италии. «Наполи» против «Кальяри», «Интер» в гостях у «Комо», «Ювентус» сыграет с «Венецией» в воскресенье
3635 минут назад
На этом стадионе группа Queen дала свой предпоследний концерт. Знаете ответ?
38 минут назадТесты и игры
«Монако» интересен Фати. Вингер «Барсы» сыграл 298 минут в сезоне
1540 минут назад
Макелеле о «Спартаке»: «Флагман российского футбола в мое время, оттуда вышли мои друзья Карпин и Мостовой. Клуб был невероятно силен, просто уф!»
943 минуты назад
Модрич перейдет в «Интер Майами» Месси. Хорват подпишет контракт на год с зарплатой в 2,5 млн долларов (Mundo Deportivo)
9352 минуты назад
Перес об уходе Анчелотти: «Карло навсегда стал частью великой мадридской семьи. Гордимся, что он помог «Реалу» добиться успеха и образцово представлял ценности клуба»
10сегодня, 10:28
Анчелотти об уходе из «Реала»: «Наши достижения навсегда останутся в памяти фанатов. Волшебные ночи на «Бернабеу» стали частью истории футбола. Моя связь с клубом вечна, до скорого!»
9сегодня, 10:16
«Реал» объявил об уходе Анчелотти: «Карло провел команду через один из самых успешных периодов за 123 года – 15 титулов за шесть сезонов»
56сегодня, 09:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Надеюсь, безумие прекратится и Россия вернется в мировой футбол. Болельщики, игроки, тренеры не должны страдать из-за политики». Экс-форвард «Рейнджерс» Ново об отстранении
127 минут назад
Экс-глава Самарской области про заявление Федорищева о коррупции: «Это не кампания, а аргументы и факты, с которыми работают следователи, надеюсь. Я бы тоже заявил в органы»
129 минут назад
Глебов, Козлов, Окишор, Рожков, Раков – в расширенном составе России U21 на матчи с Узбекистаном в Фергане
40 минут назад
Тикнизян не полетит с «Локо» на матч с «Акроном». Защитник заявлял о желании покинуть клуб («Чемпионат»)
1854 минуты назад
Глава «Крыльев» о получении лицензии для РПЛ: «Финансовое положение клуба стабильно благодаря вовлеченности Федорищева и гарантиям от региона»
357 минут назад
Слот о Тренте: «Он первый подарок Алонсо, хотя я не был доволен каждой минутой его тренировок. Он был намного лучше, чем говорят, но не показывал это все время»
8сегодня, 10:32
Гендиректор «Балтики» об РПЛ: «Есть уверенность, что клуб возвращается всерьез и надолго. Такая задача стоит перед нами»
5сегодня, 09:45
Гендиректор «Балтики» о Талалаеве: «После выхода в РПЛ контракты тренера и его помощников автоматически пролонгировались на два года»
3сегодня, 09:03
«Динамо» о 49-летии фанатского движения: «С праздником, 12-й игрок!»
7сегодня, 08:59Фото
«Комо» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
7сегодня, 08:15