«Тоттенхэм» встретится с «ПСЖ» или «Интером» в матче за Суперкубок УЕФА 13 августа

«Тоттенхэм» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА.

Команда Энджа Постекоглу одолела «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы – 1:0.

13 августа «шпоры» сыграют против «ПСЖ » или «Интера », встречающихся в решающем матче Лиги чемпионов. Игра за Суперкубок пройдет на «Фриули», стадионе «Удинезе».