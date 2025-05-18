Тюкавин о матче с «Краснодаром» в 30-м туре: «Хотим победить, помешать им выиграть чемпионат. Но это не месть «Динамо» за тот год»

Константин Тюкавин заявил, что «Динамо» хочет помешать «Краснодару» выиграть РПЛ.

Команды сыграют в 30-м туре в Краснодаре . «Быки» лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 64 очками. На втором месте – «Зенит», играющий в данный момент с «Ростовом» (1:0, первый тайм). В случае поражения сегодня петербуржцы потеряют шансы на победу в Мир РПЛ – отставание от «Краснодара» в таком случае составит 4 очка за тур до конца.

«Вы сами видите, три победы подряд. Ребята молодцы. Не опустили руки. Остался последний шажок в этом чемпионате, это будет очень важный матч. Ребята играют на эмоциях. Вы видите, сколько моментов, можно в первом тайме решать все, если все забивать.

Конечно, мы хотим выиграть у «Краснодара», помешать им выиграть чемпионат. Но это не месть за тот год, роли та история не играет», – сказал нападающий «Динамо».

«Краснодар» обыграл «Динамо» в 30-м туре прошлого сезона (1:0) и лишил бело-голубых победы в чемпионате. «Золото» взял «Зенит», опередивший «Краснодар» и «Динамо » на один балл.

Напомним, Тюкавин сейчас восстанавливается после травмы крестообразной связки.