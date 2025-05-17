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Флик может выпустить 11 воспитанников «Барсы» в старте с «Вильярреалом»: «Мы говорили об этом, но еще не решили. Это может быть вариантом»

Ханс-Дитер Флик допустил, что выпустит 11 воспитанников «Барселоны» в составе.

Каталонская команда встретится с «Вильярреалом» в 37-м туре Ла Лиги 18 мая. «Блауграна» уже гарантировала себе чемпионство. 

Главный тренер «Барсы» не исключил, что в стартовом составе на эту игру выйдут 11 игроков Ла Масии.

«Может быть. Мы говорили об этом, но еще не решили. Это может быть вариантом», – сказал Флик

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ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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