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  • «Если бы мне пришлось выбирать между сигнализацей, немецкой овчаркой и Ачерби для охраны дома, я бы выбрал Франческо». Кроос о защитнике «Интера»
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«Если бы мне пришлось выбирать между сигнализацей, немецкой овчаркой и Ачерби для охраны дома, я бы выбрал Франческо». Кроос о защитнике «Интера»

Тони Кроос заявил, что выбрал бы Франческо Ачерби для охраны своего дома.

Защитник «Интера» сравнял счет на 93-й минуте ответного матча с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов (4:3, первая игра – 3:3). 

«По тому, как он праздновал гол, было заметно, что обычно он не забивает (смеется). 

Если бы мне пришлось выбирать между системой сигнализации, немецкой овчаркой и Ачерби для охраны дома, я бы выбрал Ачерби. Это чистый менталитет. Но Думфрис и Бастони тоже машины, они дважды изменили ход игры.

Также спасибо «Барсе» за отличную рекламу футбола, потому что казалось, что все может измениться в любую минуту», – сказал бывший полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.

Кроос о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Я не фанат «Интера», но радовался, когда счет стал 3:3. Но нужно похвалить Флика за то, как играют каталонцы, они великолепны»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoТони Кроос
logoФранческо Ачерби
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logoсерия А Италия
logoИнтер
logoБарселона
logoАлессандро Бастони
logoДензел Думфрис
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