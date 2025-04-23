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Винисиус близок к новому улучшенному контракту с «Реалом» до 2030 года (Cadena SER)

Винисиус Жуниор близок к продлению контракта с «Реалом» до июня 2030 года.

Об этом сообщает Marca со ссылкой на Cadena SER.

По данным источника, финансовые условия 24-летнего вингера сборной Бразилии в мадридском клубе будут улучшены.

Действующее соглашение Винисиуса с «Реалом» рассчитано до июня 2027 года.

Отмечается, что отношения футболиста с клубом настолько гармоничны, что наиболее вероятное развитие событий – заключение нового договора, которое может произойти до завершения текущего сезона.

В 46 матчах сезона во всех турнирах за «Реал» на счету Винисиуса 20 голов и 14 ассистов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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