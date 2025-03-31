Митрофанов о зимних турнирах в России: «Инфраструктуры для шести команд РПЛ нет, топ-клубы ищут идеальные условия. Правительство и РФС многое делают, чтобы команды тренировались в стране»
– На пресс-конференции после исполкома президент РФС говорил о базах в районе Сочи. В России есть инфраструктура, чтобы провести аналог турниру, который РПЛ проводит в Эмиратах, у себя на юге?
– В настоящий момент достаточной инфраструктуры для шести команд РПЛ нет. По технологии тренировочного процесса, каждая команда РПЛ в период подготовки в идеале использует два поля, то есть для шести команд нужны 12 полей.
Тем не менее, работа идет, например, клуб «Сочи» построил огромный кластер в Адлере, порядка 9 полей, 2 из которых натуральные. Плюс 5 полей на нашей базе в Мацесте, плюс в будущем то, о чем говорил Александр Валерьевич, – центр сборных в поселке Веселое (часть Адлера), где предполагается строительство 12-15 полей, на которых будут тренироваться сборные.
Но опять же к топовым клубам я бы все равно относился с определенным допуском, потому что они ищут идеальные условия. Но инфраструктуру нужно создать, и правительство, РФС для этого многое делают, чтобы в основном наши команды тренировались у нас в стране, – сказал генеральный секретарь РФС.
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