Левандовски о 4:2 с «Атлетико»: «После игры я почти не спал. Такие победы поднимают моральный дух и дают уверенность, особенно когда до конца сезона еще далеко»

Роберт Левандовски признался, что почти не спал после матча с «Атлетико».

В воскресенье «Барселона» обыграла «Атлетико» (4:2) в матче 28-го тура Ла Лиги, уступая 0:2 до 72-й минуты.

«Честно говоря, после матча я плохо спал. Мы вернулись в Барселону в 3 часа ночи, и, вернувшись домой, я почти не спал. Я вылетел [в расположение сборной] ранним утром, поэтому я недостаточно отдохнул – планирую наверстать упущенное.

Что касается настроения, то, конечно, такие матчи поднимают моральный дух, особенно когда вы проигрываете со счетом 0:2, а потом забиваете 4 гола и побеждаете. Это придает уверенности в себе, особенно с учетом того, что до конца сезона еще так много матчей. Здорово приезжать на сборы национальной команды после победы, это заряжает позитивом», – сказал нападающий «Барселоны» и сборной Польши .