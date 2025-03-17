Титов о «Спартаке» и «Зените»: «Один из лучших матчей сезона – уровень ЛЧ по интенсивности, плотности. Болельщики красно-белых – лучшие! Причем так считают и люди из Питера»
Команда тренера Деяна Станковича выиграла 2:1 в матче Мир РПЛ.
– Считаю, это один из лучших матчей в сезоне. По интенсивности, плотности он однозначно соответствовал уровню Лиги чемпионов!
Повторюсь, мы посмотрели игру ЛЧ. «Спартак» был очень хорош. Не хочется никого выделять. Это была настоящая команда: один за всех и все за одного.
Первый тайм получился равным. Иногда даже казалось, что подходы «Зенита» опаснее. Но после перерыва преимущество красно-белых стало ощутимым. Закономерный результат, заслуженная победа, с чем я поздравляю весь тренерский штаб, футболистов. Была проделана огромная работа.
Ну и, конечно, надо восхититься нашими болельщиками. Просто лучшие! Причем так считают и люди из Питера, с которыми я дружу.
По их мнению, вот такая атмосфера на трибунах – это где-то процентов 20-25 итогового успеха команды. В том числе и за счет потрясающей поддержки подопечные Станковича вытаскивают сложнейшие игры.
– Главная причина успеха красно-белых? В чем «Спартак» превзошел действующего чемпиона страны?
– «Спартак» действовал очень плотно с соперником при позиционной обороне и очень быстро выбегал в свои контрвыпады.
Особенно это бросалось в глаза после перерыва. Плюс красно-белых заключается в том, что линию атаки составляют маленькие, юркие исполнители.
Маркиньос, Барко, Угальде, Бонгонда. Умяров, безусловно, выдал сильный матч. Много отбирал, много отдавал вперед.
Да я могу сейчас про всех игроков «Спартака» говорить в комплиментарном тоне. Что творил на поле тот же Барко! Показательно, как Станкович после замены обнял его и поднял на руки. Этим все сказано.
А какой объем проделал Маркиньос?! Рябчук бежал в каждую атаку и успевал возвращаться, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.
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