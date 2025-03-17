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  • Лапочкин о стычке Бабича и Лусиано: «Были основания показать Срджану вторую карточку – это неспортивное поведение, серб хватал аргентинца за грудки, два явных зачинщика»
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Лапочкин о стычке Бабича и Лусиано: «Были основания показать Срджану вторую карточку – это неспортивное поведение, серб хватал аргентинца за грудки, два явных зачинщика»

Сергей Лапочкин считает, что Сергей Иванов мог удалить Срджана Бабича.

«Спартак» победил «Зенит» 2:1 в игре 21-го тура Мир РПЛ. На матче работал главный арбитр Сергей Иванов.

– Много споров по эпизодам, связанных с Умяровым, Рябчуком и Бабичем.

– Игра была крайней сложной со множеством ключевых моментов. Три из них потенциально могли привести к пенальти в ворота «Зенита». Но мне кажется, арбитр правильно в них разобрался.

Момент с Умяровым. В той трансляции, что была, нет повторов – надо их смотреть. Куда он попал Зделару локтем и был ли там срыв перспективной атаки? Повторов у нас нет.

По поводу Рябчука. Они одновременно фолят с Мартинсом. В таком случае судья часто показывает желтую тому, у кого ее еще не было. Поэтому Иванов предъявил ее Мартинсу. Так, наверное, поступил бы любой.

По Бабичу момент сложнее. Мы видим массовую конфронтацию. Лусиано провоцировал Бабича, серб хватал аргентинца за грудки. По правилам, это неспортивное поведение. Оба должны были получить по карточке. Причем для Бабича он стала бы второй.

Да, была конфронтация и здесь судьи тоже часто показывают карточки тем, у кого их еще нет. Но тут было два явных зачинщика.

И какая разница, что происходило в игре до этого? Были все основания показать Бабичу вторую, – сказал бывший арбитр Сергей Лапочкин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Лапочкин
logoЛусиано Гонду
logoСрджан Бабич
logoОлег Рябчук
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Сергеевич Иванов
logoСпартак
logoсудьи
logoКристофер Мартинс Перейра
logoЗенит
logoМатч ТВ
logoНаиль Умяров
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