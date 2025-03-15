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8 сборных стран БРИКС готовы сыграть на турнире в ОАЭ: «Удачный способ реализации спортивной дипломатии. Будем рады, если количество участников увеличится»

ОАЭ планируют провести турнир с участием восьми сборных стран БРИКС.

Об этом сообщил президент Международного футбольного альянса БРИКС Салем Хумаид Альмзаини.

«Мы заинтересованы быть активными членами организации БРИКС, поэтому видим перспективы нашего сотрудничества со спортивными организациями БРИКС как удачный способ реализации спортивной дипломатии. Мы намерены принимать в ней самое активное участие.

Благодаря хорошей поддержке [президента Международного альянса стратегических проектов БРИКС] Ларисы Зеленцовой мы активно сотрудничаем с альянсом и планируем провести крупный турнир по футболу. Восемь стран, входящих в БРИКС, уже готовы принять в нем участие. Мы будем рады, если количество участников увеличится», – сказал Альмзаини.

В настоящее время членами БРИКС являются 10 государств: Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ТАСС
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