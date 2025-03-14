«Юве» может назначить Манчини из-за харизмы, опыта и умения управлять раздевалкой
«Ювентус» может назначить Роберто Манчини главным тренером.
Как пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport, Манчини – один из главных кандидатов на замену Тиаго Мотте в «Юве» из-за его харизмы, профессионального опыта и умения управлять раздевалкой.
Напомним, последним местом работы Манчини была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в прошлом году.
На клубном уровне итальянец работал в «Лацио», «Интере», «Манчестер Сити», «Зените» и других командах.
«Ювентус» в этом сезоне вылетел из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей, уступив ПСВ. В Серии А туринцы после 28 туров занимают 4-е место, набрав 52 очка.
Опубликовано: Sports
Источник: Football Italia
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