«Юве» может назначить Манчини из-за харизмы, опыта и умения управлять раздевалкой

«Ювентус» может назначить Роберто Манчини главным тренером.

Как пишет Football Italia со ссылкой на Tuttosport, Манчини – один из главных кандидатов на замену Тиаго Мотте в «Юве» из-за его харизмы, профессионального опыта и умения управлять раздевалкой.

Напомним, последним местом работы Манчини была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в прошлом году.

На клубном уровне итальянец работал в «Лацио», «Интере», «Манчестер Сити», «Зените» и других командах.

«Ювентус» в этом сезоне вылетел из Лиги чемпионов на стадии стыковых матчей, уступив ПСВ. В Серии А туринцы после 28 туров занимают 4-е место, набрав 52 очка.